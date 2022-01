Es ist eine bunte Gruppe, die sich am Samstagmorgen beim Wurststand Speiser auf dem Ulmer Wochenmarkt trifft: ein OB, ein Benefizaktionsleiter und eine stattliche Anzahl Vertreter des Serviceclubs Round Table 93 Ulm/Neu-Ulm (RT 93). Einziges weibliches Wesen darunter ist Sophia Charlotta (sechs Monate), die wie ein Känguru-Junges in der Bauchtragetasche von Vater Marco Neidhart den Fototermin zur Spendenübergabe verschläft.

„Schönes Zeichen der Solidarität“

Die herausragende Summe von 29 000 Euro prangt auf dem symbolischen Scheck für die Aktion 100 000, der von Karl Bacherle mehr als wohlwollende Blicke bekommt. „An alle Round-Tabler ein herzliches Dankeschön“, sagt er und betont, dass in dieser Spendensaison die Hilfe wichtiger denn je sei. Gestiegene Energie- und Lebenshaltungskosten brächten Menschen mit wenig Geld immer mehr in finanzielle Engpässe. „Wir haben noch nie so viele Schecks an Weihnachten verschickt, wie in diesem Jahr“, berichtet er. Oberbürgermeister Czisch, neben SÜDWEST PRESSE-Chefredakteur Ulrich Becker, Schirmherr der Aktion 100 000 und Ulmer helft, wertet den Scheck als „schönes Zeichen der Solidarität“.

Advents-Los-Kalender auch in Langenau, Ehingen und Munderkingen

Der Serviceclub RT 93 ist der Aktion 100 000 seit zwei Jahrzehnten eine starke Stütze. Allein die Spenden, die seit 2007 durch den Verkauf des beliebten Ulmer Advents-Los-Kalenders zusammengekommen sind, belaufen sich auf knapp 320 000 Euro. In diesem Jahr hofften rund 7000 Kalenderbesitzerinnen und -besitzer im Advent darauf, dass ihnen ihre Losnummer den Tagesgewinn vom Mini-Goldbarren bis zum Einkaufsgutschein bescherte. Ganz nach dem Ulmer Modell gestaltet die Aktion 100 000 und Ulmer helft seit einiger Zeit auch Advents-Los-Kalender für die Städte Langenau, Ehingen und Munderkingen.

RT 93-Schatzmeister Josef Hölzlein ist seit fünf Jahren für die Akquise der wertvollen Gewinne zuständig und kann auf die Sponsoren zählen. „Das ist ein gut geöltes System. Die Sponsoren kommen alle aus der Region“, sagt er. Die Resonanz auf die Kalender sei enorm: „Bereits im Oktober fragen die Leute an den Verkaufsstellen nach, wann’s denn den Advents-Los-Kalender wieder gibt.“