Autofahrern auf der A8 zwischen Ulm und Stuttgart wird wieder besonders viel Geduld abverlangt: „Dringende Erhaltungsmaßnahmen“ stehen an und erfordern eine Vollsperrung und zwei Teilsperrungen in diesem Sommer, wie die verantwortliche Autobahn GmbH mitteilt. Der betroffene Bereich zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen einschließlich des Albabstiegs zählt ohnehin zu den besonders stark befahrenen Abschnitten – das heißt, mit Stau ist zu rechnen. Wer sich auskennt, soll das Gebiet weiträumig umfahren. Autofahrer sollen außerdem den während der Vollsperrung eingerichteten Umleitungen folgen.

A8-Vollsperrung im Juli in Fahrtrichtung Stuttgart

Vollsperrung der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart /Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen von Donnerstag, 13.07.23, ab 22 Uhr, bis Montag, 17.07.23, ca. 5 Uhr. Das betrifft auch die Anschlussstellen Ulm-West, Merklingen und Hohenstadt . Die A8 in Fahrtrichtung München ist uneingeschränkt befahrbar.

Umleitungen während der Vollsperrung

Der Fernverkehr in Richtung Mannheim/Heilbronn wird ab dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen auf die A7 und die A6 umgeleitet.

und die umgeleitet. Für den Verkehr in Richtung Stuttgart erfolgt die Umleitung ab der Anschlussstelle Ulm-West über Geislingen an der Steige/Göppingen über die B10 und die B313 zur Anschlussstelle Wendlingen .

und die zur . Der lokale Verkehr fährt ab Anschlussstelle Ulm-West über die B10 und B466 zur Anschlussstelle Mühlhausen.

Mehrere A8-Teilsperrungen im August

Wegen Felssicherungsarbeiten am Drackensteiner Hang sind im August mehrmals Teilsperrungen zwischen den A8-Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen nötig – wieder nur in Fahrtrichtung Stuttgart, einer von zwei Fahrstreifen ist nicht befahrbar. Vorsicht: Während der Teilsperrungen sind keine Umleitungen eingerichtet, deutliche Verzögerungen im Verkehr sind wahrscheinlich. Die Termine:

Freitag, 04.08.23, ab 20 Uhr, bis Montag, 07.08.23, ca. 6 Uhr.

Freitag, 11.08.23, ab 20 Uhr bis Montag, 14.08.23, ca. 6 Uhr.

Ebenfalls am Freitag, 11.08.23, ab 20 Uhr bis Montag, 14.08.23, ca. 6 Uhr, muss die A8 im Bereich der Anschlussstelle Ulm-West teilweise gesperrt werden. Die Sperrung gilt zwar sowohl in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe als auch in Richtung München, allerdings sind jeweils nur zwei der drei Fahrstreifen in der Zeit nicht befahrbar – auf einer Spur geht es voran, dann aber voraussichtlich nur schleppend. Der Grund sind Asphaltarbeiten.