Am Ende war es ein deutlicher Sieg: Bine aus Weißenhorn hat sich in der Ulm-Ausgabe der Fernseh-Kochshow „Das perfekte Dinner“ durchgesetzt. Die 43-Jährige holte sich in der Freitagsausgabe (25. August) die Krone. Ihre Konkurrenten bewerteten ihr Menü mit 34 von 40 möglichen Punkten. Damit l...