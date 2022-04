Wegen der Pandemie war es in den letzten beiden Jahren schwierig, „reale“ Laufevents zu veranstalten. Das galt leider auch für den AOK Firmenlauf. Deshalb haben sich die Organisatoren den virtuellen AOK Firmenlauf einfallen lassen. Ein großer Erfolg: In den Jahren 2020 und 2021 haben mehr als 6300 Läuferinnen und Läufer virtuell Kilometer gesammelt. Beim 8. AOK Firmenlauf wird es nun erstmalig „hybrid“, also eine Kombination aus einer virtuellen und einer realen Veranstaltung.

Zum Finale wird „echt“ gelaufen

Seit dem 26. April und noch bis zum 17. Mai können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer virtuell Kilometer auf ihren Hausstrecken sammeln. Wichtig dabei sind nur die erreichte Gesamt­strecke und die Teamgröße. Am 18. Mai krönt eine echte Laufveranstaltung das Finale. Die 7 km lange Strecke führt durch die Friedrichsau und entlang der Donau Richtung Ulmer und Neu-Ulmer Innenstadt wieder zurück ins Donaustadion. Startschuss ist um 19 Uhr. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann das bis zum Meldeschluss am 8. Mai tun.

Partyfeeling und Klimaschutz

Für gute Stimmung bei der After-Run-Party, die am 18. Mai nach der Siegerehrung im Zielbereich des Donaustadions gefeiert wird, sorgt ein DJ. Entlang der Strecke unterstützt die Band Samba Gato Sorriso die Läuferinnen und Läufer mit guter Musik.

Im Rahmen des Klimaschutzprojektes „Cool Running“ ist die An- und Abreise im gesamten DING-Gebiet für die Teilnehmenden und helfenden Hände kostenlos. Und als Belohnung für jeden, der mit dem Fahrrad zur Veranstaltung kommt, gibt es einen original Einstein-Marathon-Sattelschoner. Innerhalb des Donaustadions wird ein bewachter Fahrradständer bereitgestellt. Ohne großzügigen finanziellen Support gäbe es die beliebte Laufveranstaltung nicht. Der Veranstalter des Events freut sich über die Unterstützung der Volksbank Ulm-Biberach, die 20 Cent für jeden gelaufenen Kilometer ihres Teams an das Klima Projekt „Cool Running“ spendet. Ein Dankeschön geht auch an die Firma NewTec, die das Event ebenfalls unterstützt.

Wer am Laufen Gefallen gefunden hat, kann weitertrainieren und sich fit machen für den Einstein-Marathon am 25. September. Der Termin für die Kinder- und Jugendläufe ist der 17. September.

Info Mehr unter www.firmenlauf-ulm-neu-ulm.de und www.einstein-marathon.de