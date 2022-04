Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen findet die Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) am 1. Mai in Ulm wieder in voller Präsenz statt. „Es wird Zeit, dass wir wieder richtig auf den Plätzen zusammenkommen“, sagt Kai Burmeister, Vorsitzender des DGB Baden-Württemb...