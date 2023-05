Das gab es noch nie in Sulzbach-Laufen: Ministerpräsident Winfried Kretschmann war am Montag, 22. Mai, zu Besuch. Zusammen mit Umweltministerin Thekla Walker besichtigte er den Windpark Sulzbach-Laufen. An einem der neuen Standorte an der Brünststraße ließen sich die Landesvertreter die Einzelheiten von den Projektpartnern Uhl und ZEAG erklären und sprachen außerdem über den Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg. Mit dabei waren auch Bürgermeister Markus Bock und Vertreter des Gemeinderates sowie Landrat Gerhard Bauer. Bei dem Termin wurde deutlich: Der Windpark in Sulzbach-Laufen ist ein landesweites Vorzeigeprojekt.

Ausführlicher Bericht folgt.