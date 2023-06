Am späten Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der B 19 bei Gaildorf-Kleinaltdorf. Ein 57-Jähriger stieß in seinem silberfarbenen Golf frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Fahrer des VW überlebte den Unfall nicht. Der 33-jährige Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Diak nach Hall geflogen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach der Eisenbahnunterführung in Richtung Ottendorf. Eine Vollsperrung der Strecke war nötig. Die Straßenmeisterei richtete Umleitungen ein.

Nach dem schweren Unfall trafen ein Rettungshubschrauber und Rettungskräfte an der beengten Unfallstelle ein. Ab der Bushaltestelle Kleinaltdorf wurde die Durchfahrt gesperrt, Einsatzkräfte der Feuerwehr regelten den Verkehr an der Absperrung. Die Sperrung dauert an. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei bis Redaktionsschluss noch keine Angaben machen.

Weitere Infos folgen.