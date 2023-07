Aufmerksamen und verantwortungsvollen Zeugen ist zu verdanken, dass eine erst 14 Wochen junge Schäferhündin nicht den Hitzetod gestorben ist. Am Sonntag kurz vor 17 Uhr riefen diese bei der Polizei an und meldeten, dass auf einem Parkplatz in der Spitalmühlenstraße ein Hund in einem Auto jaule. ...