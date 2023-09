Um kurz vor halb elf verlassen die Zuschauer den Schwäbisch Haller Neubau-Saal. Manche lachen in Erinnerung an das eben Gehörte. Zwei Autogrammjäger kommen zu der Tür rechts vor der Bühne, die in die Garderobe führt. Nein, sie dürfen nicht rein, sagt ein Mitarbeiter. Aber er nimmt die Fotos z...