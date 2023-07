Die Inhaberin der Hausgemeinschaft Ambiente für pflegebedürftige Senioren im Centrum Mensch in Gaildorf hat in der letzten Woche die Einleitung des Insolvenzverfahrens beantragt. Das Amtsgericht Heilbronn hat am Donnerstag den Stuttgarter Rechtsanwalt Dr. Tibor Braun zum vorläufigen Insolvenzver...