Regionale, nachhaltige und aromatische Produkte werden am Sonntag, 2. Oktober, in Murrhardt beim fünften und letzten Naturparkmarkt in diesem Jahr von rund 45 Marktbeschickern aus der Region geboten. Zwischen 11 und 18 Uhr gibt es dann unter anderem Wurstwaren, Fisch, Salzkuchen aus dem Holzofen, K...