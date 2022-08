Aufgrund der starken Blaualgen-Entwicklung im Neumühlsee wird vom Gesundheitsamt Hohenlohekreis und von der Stadt Waldenburg vom Baden in dem Gewässer dringend abgeraten. „Bitte befolgen Sie zum Schutze Ihrer Gesundheit diese sehr ernst zu nehmende Empfehlung“, heißt es in einer Pressemeldung. Es bestehe derzeit eine akute Gesundheitsgefahr für alle Badenden. In einem noch höheren Maße seien ältere Personen, Kinder sowie Immunschwache gefährdet. Es sollte auch vermieden werden, dass Hunde das Seewasser trinken.

Die Stadt Waldenburg steht mit dem Gesundheitsamt des Hohenlohekreises in ständigem Austausch. Sobald die Wasseruntersuchungen wieder ein bedenkenloses Baden im Neumühlsee zulassen, wird die Empfehlung, nicht zu baden, aufgehoben, heißt es weiter.