Er hat’s spannend gemacht bis zum Schluss: Am Ostermontag, kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Fichtenberg, hat Manuel Schock seine Unterlagen auf dem Rathaus abgegeben. Der 31-jährige Zollhauptsekretär aus Ruppertshofen tritt am 15. Mai gegen Ralf Glenk an, den st...