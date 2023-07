Da war die Freude groß, als die Kinder und Jugendlichen der Klassen 5c und 8d der Schönbein-Realschule am Montag vor den Ferien (24.7.2023) einen Scheck an die Igelstation Riederich übergeben konnten. „Die Kinder haben das so super gemacht, und wir sind sehr dankbar für diese tolle Spende“, ...