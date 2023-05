Zeugen gesucht: Am späten Dienstagabend (30.05.2023) ist es in Reichenbach/Fils zu einem Verkehrsvorfall mit einem Todesopfer gekommen. Das Opfer wurde dabei laut Polizei auf der Motorhaube eines Pkw aufgeladen und durch die Ortschaft geschleift. Jetzt ermitteln Poizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Totschlags. Was war passiert?

Mann auf Motorhaube durch Reichenbach geschleift

Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei am Dienstag gegen 22.50 Uhr, weil sie einen verletzten Mann auf der Fahrbahn am Ortseingang von Reichenbach aus Richtung Plochingen kommend entdeckt hatten. Nahezu zeitgleich – so schildert es das Reutlinger Polizeipräsidium – haben mehrere Anrufer der Einsatzstelle von einem Mann berichtet, der auf der Motorhaube eines Pkw durch Reichenbach geschleift wurde. Auch von hörbaren Hilferufen sei die Rede gewesen.

Bei dem verletzten Mann, der auf der Fahrbahn gefunden wurde, soll es sich demnach um den Mann handeln, der von dem Auto erfasst und mitgeschleift wurde. Der 32-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Obwohl er in einer Klinik versorgt wurde, erlag er am Mittwochmorgen seinen Verletzungen und verstarb.

Mutmaßliche Fahrerin gefasst. Ermittlerinnen und Ermittler suchen Zeugen

Wie die Polizei berichtet, kehrte die mutmaßliche Fahrerin des Pkw zum Auffindeort des Mannes zurück. Dort nahmen die Beamten sie fest. Am Mittwochnachmittag wurde sie dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Gegen die 34-Jährige wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags und des vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erlassen. Die 34-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Aktuell laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Ablauf und den Hintergründen des Vorfalls. Dafür sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, ist angehalten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu melden.