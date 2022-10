Gleich vier Einsätze in kürzester Zeit musste die Feuerwehr Reutlingen am Sonntagabend und in der Nacht zum gestrigen Montag absolvieren. Am Sonntagabend gegen 19.50 Uhr sind bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Reutlingen mehrere Notrufe über den Brand einer Garte...