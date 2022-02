Das Isolde-Kurz-Gymnasium in der Reutlinger Oststadt hat den Präsenzunterricht für die Klassenstufen fünf bis zehn ausgesetzt. Über diese Entscheidung wurden die Eltern in einem Rundschreiben informiert. Betroffen davon sind 560 Schüler. Grund für den Wechsel in den Fernunterricht sind die hoh...