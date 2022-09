Auch Pfullingen wappnet sich gegen den drohenden Gasmangel: Weil es die neu erlassene Energiesparverordnung vorsieht, sollen 20 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs in der Stadt eingespart werden. Wie das erreicht werden kann, präsentierte Bürgermeister Stefan Wörner am Dienstagabend in einem Vo...