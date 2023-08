Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Montagvormittag in Pfullingen einer Frau gegenüber unsittlich gezeigt. Die 55-Jährige befuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg in Verlängerung der Bollstraße in Richtung Alter Bahnhof von der Arbachstraße herkommend. Hierbei kam der Radlerin ein Mann entgegen, der ihr beim Vorbeifahren sein entblößtes, erigiertes Glied zeigte, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen