Zwei Auffahrunfälle beim Scheibengipfeltunnel haben am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr geführt. Der erste Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr am Beginn des Tunnels in Richtung Pfullingen, als eine 23-Jährige zu spät realisierte, dass der Verkehr vor ihr z...