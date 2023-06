Am Montag (19.06.2023) ist in Mössingen (Kreis Tübingen) eine 22-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen gewaltsamen Tod. Mögliche Hintergründe sind noch nicht bekannt. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen. Die Kriminalpolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

