In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es im Innenstadtbereich erneut durch mutwillig gezündete Böller zu Sachbeschädigungen mit erheblichem Schaden gekommen, berichtet das Polizeipräsidium Reutlingen . So explodierte gegen 23.25 Uhr in der Heinestraße ein Böller an einem öffentlichen Briefkasten. Nur kurze Zeit später kam es in der Friedrich-Ebert-Straße an einem geparkt abgestellten Seat Mii zu einer weiteren Explosion eines Sprengkörpers. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von zirka 4000 Euro.