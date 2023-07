Eine Katze war wohl die Ursache für einen Unfall, der sich am Samstagmorgen, 22. Juli, in Rommelsbach ereignete. Die 25-jährige Fahrerin eines Ford bog gegen 8.25 Uhr von der Straße Lange Äcker kommend in die Ermstalstraße ab und wich nach eigenen Angaben einer querenden Katze aus. Dabei kam das Auto von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Die 25-Jährige konnte das Auto selbst verlassen und wurde in ein Klinikum gebracht, durfte dieses aber wieder verlassen. An ihrem Ford, der vom Abschleppdienst geborgen wurde, entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.