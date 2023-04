Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen (12.04.2023) in der Heppstraße in Reutlingen leicht verletzt worden. Der 27-Jährige fuhr dort gegen 5.40 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Radweg in Fahrtrichtung Wannweil. Ein 37-Jähriger war in seinem Audi ebenfalls auf der Heppstraße in gleicher Richtung unterwegs. An der Einmündung der Schanzstraße wollte dieser rechts abbiegen und ließ den Radfahrer zunächst geradeaus passieren. Eine 54-Jährige kam mit ihrem VW Polo entgegen und wertete das Warten des Audifahrers irrtümlich als freundliche Geste, sie zuerst abbiegen zu lassen. Sie bog mit ihrem Auto nach links in die Schanzstraße ab - die Frau übersah den Rennradfahrer und es krachte. Und das, obwohl er Vorfahrt und sein Licht eingeschaltet hatte.

Radfahrer bei Unfall mit Auto in Reutlingen verletzt

Der Fahrradfahrer wurde nach dem Sturz vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen war nicht sehr hoch und wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.