Pferdepension Eulengarten in Reutlingen

Reitschule, Gnadenhof, tiergestützte Pädagogik: All das bietet die Pferdepension Eulengarten von Solveigh Fuchs. Das Idyll ist aber in Gefahr: Dort, wo sich heute Mensch und Tier wohlfühlen, will die Stadt auf lange Sicht Gewerbe ansiedeln. Dagegen richtet sich unter anderem eine Petition – mit bisher über 3000 Unterzeichnern.