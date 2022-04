Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt gegen einen 49-Jährigen, der im Verdacht steht, am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ein Zeuge hatte der Polizei per Notruf mitgeteilt, dass ein Autofahrer in der Carl-Zeiss-Straße mit seinem Fahrzeug in einen geparkten Hyu...