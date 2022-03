Aufgrund der aktuellen Trockenheit haben Brände am Samstag im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen mehrere Einsätze von Feuerwehren und Polizei ausgelöst. In Reutlingen drohte ein Feuer bei der Reisigverbrennung in einem Garten außer Kontrolle zu geraten. Bereits am Mittwocha...