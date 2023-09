Auf dem Plakatständer am Infostand war schon zur Mittagszeit ein Zettel aufgeklebt, der verkündete, dass alle Führungen bereits ausgebucht seien. So groß war das Interesse am Tag des offenen Denkmals, der auch in Reutlingen viele sonst verborgene Einblicke ermöglichte. Etwa am Tübinger Tor, da...