Adrett gekleidet empfängt die Jubilarin zu ihrem Ehrentag die Medien in ihrer eigenen Wohnung, ihre Großnichte öffnet die Tür: Susanne Götz feierte am Montag (21.8.2023) ihren 102. Geburtstag – und ließ Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck sowie die Medien an ihrem besonderen Tag teilh...