Wie das Landratsamt Reutlingen in einer kurzfristigen Pressemitteilung mitteilt, ist der Ursulabergtunnel ist ab dem heutigen Dienstagnachmittag (23.8.) aufgrund einer technischen Wartung an der Brandmeldeanlage gesperrt. Der Tunnel kann voraussichtlich am Mittwoch (24.8.) um 14 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden.