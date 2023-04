Die Anklageschrift, die Oberstaatsanwältin Rotraud Hölscher verlesen hatte, nahm am Freitagvormittag im Tübinger Landgericht einige Zeit in Anspruch. Und die Vorwürfe wiegen schwer: Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55-Jährigen, der zuletzt in Reutlingen-Oferdingen wohnte, mehr als 300 Fälle de...