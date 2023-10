Wie fällt das Urteil zur Brandstiftung im Reutlinger Pflegeheim im Januar aus? Am Donnerstag, 12.10., werden ab 9 Uhr am Landgericht Tübingen zunächst die Plädoyers gesprochen, am Nachmittag möchte das Schwurgericht sein Urteil verkünden.

Schizophrenie: Angeklagte möglicherweise schuldunfähig?

Seit Ende September steht die Angeklagte vor Gericht, aufgrund einer Schizophrenie ist die Frau möglicherweise aber schuldunfähig. Sie selbst erschien am Montag (09.10.) vor Gericht – zumindest kurz. Den ersten Zeugen, der an diesem Tag zum Landgericht geladen wurde, hörte sie noch, danach wollte sie gehen. Die Verhandlung wurde trotzdem fortgesetzt.

Der psychiatrische Sachverständige in dem Fall, Dr. Henner Giedke, betonte in der Verhandlung, dass die damals 57-Jährige zum Tatzeitpunkt trotz ihrer Erkrankung in der Lage gewesen sei, „das Unrecht ihrer Tat einzusehen.“ Die Angeklagte sei vermindert schuldunfähig, aber „eine Einsicht ihrer Tat ist auch nicht ausschließbar aufgehoben.“

Wir halten Sie über den Verlauf der Verhandlung und das Urteil an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Brand in Pflegeheim: Weitere Infos zum Prozess