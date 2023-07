Bis zu zwölf Stunden in der Woche will er Reutlinger seinem „Kampf gegen die Kinderpornografie“ gewidmet haben. Im Gegensatz zu den Erfahrungen der erfahrenen Ermittler habe er kein eigenes Material als „Eintrittskarte“ in entsprechende Tauschbörsen liefern müssen, vielmehr habe er das Material „ganz einfach nach fünf Klicks“ gefunden. © Foto: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa