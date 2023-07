Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Einbrecher am Mittwochabend, nachdem er am Tatort eingeschlafen war. Zwischen 19 und 19.30 Uhr hatte sich der 25-Jährige über einen Zaun gewaltsam Zutritt auf das Gelände einer Gärtnerei in der Burkhardt+Weber-Straße verschafft. In einem Gewächshaus hebelte er laut Meldung der Polizei Mobiliar auf und steckte unter anderem Werkzeug, Büromaterial und verschiedene Gebrauchsgegenstände in eine mitgebrachte Tasche.

Medikamente genommen?

Doch in der Folge schlief er offenbar ein und wurde von einem Mitarbeiter der Gärtnerei entdeckt. Da der 25-Jährige durch die alarmierte Polizei nicht geweckt werden konnte und der Verdacht bestand, dass er unter Betäubungsmittel- oder Medikamenteneinfluss stehen könnte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Mann für weitere in der Vergangenheit begangene Einbrüche als Tatverdächtiger in Betracht kommen könnte.