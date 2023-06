Welche Apotheken sich am Protesttag beteiligen

Pharmastreik in Reutlingen

Am Mittwoch, 14. Juni, beteiligen sich 25 Apotheken im Kreis Reutlingen am bundesweiten Protesttag. Welche das sind, wo man im Notfall trotzdem Medikamente bekommt und was Apothekenleiter Christos Paralis dazu sagt.