ARCHIV - 20.07.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Schlage: Im Tierheim Schlage bei Rostock sitzt ein Kater in seinem Gehege. Die Zahl der im Tierheim abgegebenen Tiere ist in Mecklenburg-Vorpommern stark gestiegen, die Belastungsgrenze ist laut dem Tierschutzbund vielerorts bereits überschritten. (zu dpa: "Tierheime in Mecklenburg-Vorpommern an und über der Belastungsgrenze") Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Foto: Bernd Wüstneck