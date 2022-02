Im In- und Ausland wird gelockert. In Dänemark sind seit vergangenem Dienstag die Corona-Beschränkungen aufgehoben – allerdings bei einer deutlich höheren Impfquote als in Deutschland. Doch es geht auch in kleinen Schritten. Hessen hat seit Montag die 2G-Regel für den Einzelhandel aufgehoben u...