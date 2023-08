In einer Woche, in der Nacht vom 7. auf den 8. September (Freitag, 2.20 Uhr MEZ), beginnt in der National Football League die neue Saison. Auch Marcel Dabo wird erneut Teil der NFL sein, allerdings (noch) eher am Rande.

Weiter Chancen auf Einsätze

Der 23-jährige Reutlinger hat den Sprung in den 53 Spieler umfassenden Hauptkader verpasst, bleibt aber im Practice Squad und somit weiter unter Vertrag der Indianapolis Colts. Der Practice Squad ist der Teil einer NFL-Mannschaft, der zwar an allen Trainingseinheiten teilnimmt, jedoch nicht zum spielberechtigten Hauptkader gehört. Allerdings besteht vor jedem Spieltag die Möglichkeit für den Headcoach der Colts, Shane Steichen, Dabo in den Hauptkader zu ziehen.

Für Marcel Dabo gibt es zudem eine Umstellung, zumindest ist diese nun offiziell: Dabo wird als Safety aufgelistet. In der europäischen Liga spielte Dabo für Stuttgart Surge noch als Cornerback. Beides sind Defense-Positionen, als Safety ist Dabo weniger in der direkten Mannverteidigung aufgestellt. Bereits im vergangenen Jahr hat Dabo als Safety trainiert.