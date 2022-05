Bisher hatte es seitens der Ständigen Impfkommission (STIKO) lediglich eine Indikationsempfehlung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen gegeben oder für Kinder, in deren Umfeld sich Personen mit hohem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf befinden. Dementsprechend wurden auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern an den Impfstützpunkten im Landkreis Reutlingen bereits Impfungen in dieser Altersgruppe durchgeführt.

Neue Empfehlung seit Dienstag

Am vergangenen Dienstag wurde eine generelle Impfempfehlung veröffentlicht, die vorsieht, Kinder zwischen fünf und elf Jahren zunächst einmal zu impfen. Wurde bereits eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen, soll die Impfung frühestens drei Monate nach der Infektion erfolgen. Kinder mit Vorerkrankungen sollen weiterhin eine Grundimmunisierung mit zwei Impfungen sowie eine Auffrischimpfung erhalten, erklärt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Ebenfalls zwei Impfungen, jedoch zunächst keine weitere Impfung, sollen gesunde Kinder mit entsprechenden Risikopersonen im Umfeld erhalten.

360 Immunisierungen im Mai

Vorzugsweise soll die Impfung mit dem Kinderimpfstoff von BioNTech/Pfizer erfolgen, alternativ kann ab sechs Jahren auch mit dem entsprechenden Impfstoff von Moderna geimpft werden. Bei Impfaktionen des mobilen Impfteams steht ausschließlich der Kinderimpfstoff von BioNTech/Pfizer zur Verfügung.

Wann wird wo geimpft?

Die Impftermine am Marktplatz 14 und am Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen werden weiterhin nachgefragt. Im Mai wurden bislang bereits mehr als 360 Impfungen durchgeführt, zudem wird erneut diesen Freitag und Sonntag geimpft. Das bestehende Impfangebot wird daher auch im Juni weitergeführt. Impfungen sind damit wie gewohnt immer freitags von 15 bis 18 Uhr am Marktplatz 14 und sonntags von 13 bis 16 Uhr am Stadion an der Kreuzeiche ohne Termin möglich. Am Pfingstsonntag, 5. Juni, werden keine Impfungen angeboten.

Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer, Moderna und Novavax. Entsprechend der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) werden Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertimpfungen durchgeführt sowie an allen Terminen Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren angeboten.

Viele Menschen wollen eine vierte Impfung

Bei den Impfaktionen im Mai waren Viertimpfungen besonders beliebt. Fast jede zweite impfwillige Person erhielt die zweite Auffrischungsimpfung, das entspricht fast 170 Impfungen. Darauf folgen rund 130 Drittimpfungen und insgesamt etwa 60 Erst-, und Zweitimpfungen. Wie bereits in der Vergangenheit wurde der Impfstoff von BioNTech/Pfizer am häufigsten verimpft. Rund 240 Dosen des Impfstoffs wurden benötigt. Das entspricht rund zwei Drittel der gesamten Impfungen, die im Mai bislang durchgeführt wurden. Etwa 110 Impfungen mit Moderna fanden statt, während 10 Dosen des Impfstoffs von Novavax verwendet wurden.

Pflegekräfte und medizinisches Personal

Entsprechend der STIKO-Empfehlung können bei den Impfaktionen nach individueller Patientenberatung auch zweite Auffrischungsimpfungen beziehungsweise Viertimpfungen durchgeführt werden. Personen über 70 Jahren sowie weitere gesundheitlich gefährdete Personengruppen können die zweite Auffrischungsimpfung frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung erhalten. Ab sechs Monaten nach der Drittimpfung ist eine weitere Auffrischungsimpfung außerdem für Pflegekräfte und medizinisches Personal möglich.