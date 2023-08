Erstaunlich, was die Ingenieurskunst schon vor rund 120 Jahren geleistet hat: Damals, genauer gesagt im Jahr 1904, wurde die Eisenbahnbrücke über der Kusterdinger Straße in Wannweil erbaut. Eine Stahlfachwerkbrücke, die einstmals nur einen Bach überquerte und seither schon vieles erlebt hat: Am...