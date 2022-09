An den regionalen Impfstützpunkten am Marktplatz 14 und am Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen wird auch im Oktober und November geimpft. Für Auffrischungsimpfungen steht zwischenzeitlich auch der an Omikron-Sublinien angepasste Impfstoff von BioNTech/Pfizer zur Verfügung.