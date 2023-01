Wenn auf städtischer Gemarkung Flächen versiegelt werden sollen – sei es für den Straßenbau, Wohnraum oder Industriegebiete – muss der jeweilige Schaden durch den Eingriff in die Natur und Landschaft durch ökologische Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden. Zumindest in der Theorie. In de...