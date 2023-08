Noch bis ins hohe Alter hat Dr. Rudolf Walz Besuch von ehemaligen Schülerinnen und Schülern bekommen. Sie kamen auf einen Kaffee zu ihm nach Betzingen oder luden ihn zu ihren Ehemaligen-Treffen ein – all das zeigt, wie beliebt und geschätzt Walz war. Am vergangenen Dienstag ist der Gymnasiallehrer im Ruhestand im Alter von 94 Jahren gestorben.

Rudolf Walz ist immer aktiv geblieben. Noch mit 91 Jahren hat er ein dreisprachiges Buch geschrieben. „Verschiedenes – aus meinen 91 Jahren“ lautet der Titel. Im November wollte er aus diesem Buch beim Betzinger Seniorentreff vorlesen. Walz hatte ein unglaubliches Repertoire an Geschichten und Anekdoten, die er mit seinen Mitmenschen teilte. Eine große Leidenschaft: die Musik. Die Geige war eine ständige Begleiterin des Gymnasialprofessors, der Gründungsmitglied des Reutlinger Jugendorchesters, der Jungen Sinfonie, war.

Generationen geprägt

Über 40 Jahre lang unterrichtete Dr. Rudolf Walz Schülerinnen und Schüler am Friedrich-List-Gymnasium und prägte mit seiner Arbeit Generationen. „Sie waren nie autoritär, aber stets eine Autorität. Glaubhaft, respektiert und daher auf Augenhöhe mit uns Schülern; ein Lehrer als Partner, im positivsten Sinne“, lobte Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck in seiner Laudatio zur Verleihung der „Friedrich-List-Medaille in Gold“ an Dr. Rudolf Walz. „Ich möchte Ihnen ganz persönlich sagen, dass an der Tatsache, dass ich meine spätere Schulzeit in sehr guter Erinnerung habe, Sie einen ganz entscheidenden Anteil haben“, sagte Keck im Dezember 2021.

Musik, Sprache, Lebenshilfe

Mindestens 40 Jahre hat Walz bei der VHS Englischkurse gegeben. Er gab aber auch noch anderweitig Englisch-Unterricht – bei der Bundeswehr, bei der Gewerkschaft „und als die Gerberschule sich international aufstellen wollte, habe ich auch dort jahrelang unterrichtet“, sagte Walz. Er war in der Lehrplankommission des Landes und hat für ganz Baden-Württemberg den Lehrplan für Englisch aufgestellt.

Gründer der Lebenshilfe

Gemeinsam mit Karl Wilhelm Wolff und Ernst Haussmann hat Walz 1964 den Verein Lebenshilfe Reutlingen gegründet. Dass sich Walz für die Lebenshilfe engagierte, hing vor allem mit seiner Tochter Regine zusammen, die 1959 mit dem Down-Syndrom geboren wurde. „Das Schlimmste aber war, dass die Leute nicht mit der Behinderung umgehen konnten“, berichtete Walz in einem früheren Gespräch mit unserer Zeitung. Seine Tochter starb 1993, auch zwei Ehefrauen überlebte Walz. Trotz dieser Schicksalsschläge blieb Dr. Rudolf Walz immer einer positiver Mensch. „Ich habe viel Glück gehabt.“

Glück, Leidenschaft und den Ansporn, mit der Zeit zu gehen. Als Rentner abgehängt von der Gesellschaft sein? Für Walz eine schlimme Vorstellung. Mit Freunden in den USA beispielsweise pflegte Walz den Kontakt bis zu seinem Tod – gerne auch per Facetime. Computer, Emails und Tablet; alles kein Problem für Walz: „Mein Freund hat gesagt, wenn wir weiter kommunizieren wollen, musst du das lernen.“ Und immer auch selbst zu lernen war Walz ebenso wichtig wie das Lehren.

Info Die Beerdigung von Dr. Rudolf Walz ist am Mittwoch, 30. August, um 13 Uhr auf dem Betzinger Friedhof.