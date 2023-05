Ein Feuerwerkskörper wird entzündet. In Kinderhänden ist Pyrotechnik eher fragwürdig – vor allem, wenn Polizeibeamte mehr als 900 Stück im Kinderzimmer finden. Weil die Lage so unübersichtlich war, rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Jetzt stand die Mutter vor Gericht. © Foto: dpa;Marc Müller