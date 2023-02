Den Aktivisten der Letzten Generation blieb am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr nur wenig Zeit: Gerade hatten sie sich am Knotenpunkt zwischen AOK und Stadthalle auf der B464 vor einer Ampel aufgebaut, da war bereits der Ruf der Polizei zu hören. Die Beamten in Zivil zogen insgesamt sieben Personen von ...