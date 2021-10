Nach vielen coronabedingten Verlegungen, ist Mords-Event mit dem Stück „Das schöne Biest“ nun ein Volltreffer gelungen. Die Zuschauer wurden am vergangenen Sonntag (24.10.21) in der Eventlocation Achalm Hof (Landkreis Reutlingen), in der dreistündigen Aufführung, von der neuen Unterhaltungs-Kombination Theater, Krimi, Musical, Essen und Rätselspaß, bestens unterhalten. Wie beim alt bekannten “Krimi-Dinner” wurde ein Theaterstück aufgeführt und das Publikum durfte den Fall beim Essen lösen.

Stückinfo: „Das schöne Biest“

Was kann zu Boshaftigkeit und Kälte führen? Ist es die Einsamkeit? Verpasste Chancen? Verzicht auf Liebe? Karrieregier? Bei Katharina Arendt, von allen das schöne Biest genannt, kamen da wohl einige Dinge zusammen. Das lässt sie alle in ihrem Umfeld gnadenlos spüren. Kein Wunder also, dass sie als Musical-Regisseurin im Theater bei den Darstellern, nicht sehr beliebt ist. Die Proben zum neuen Stück sind begleitet von Demütigungen, Hass, Intrigen und Geheimnissen, eskalieren immer mehr und enden abrupt mit einem lauten Knall auf den Bühnenboden. Da liegt sie nun, das schöne Biest! Der Schock ist groß, bei manchen auch die Freude. Aber, was war passiert? Eines steht fest: Motive und Verdächtige gibt es genügend!

Publikum durfte den Fall beim Essen lösen

Mords-Events hat die selbst geschriebene Kriminal-Komödie noch mit live gesungenen Liedern ausgestattet und ein “Mords-Musical” entwickelt. Während eines edlen Drei-Gang-Dinners (Restaurant „Zum Schwanen“) im passenden Ambiente des Achalms Hofs, galt es, für die Zuschauer einen Mordfall aufzuklären. Nach einer Stärkung zu Beginn, begann der erste Teil des Theaterstücks. In der Pause gab es den Hauptgang, gefolgt vom zweiten Teil des Stücks. Zum Dessert wurden Auflösungszettel mit einem QR-Code verteilt, um weitere Hinweise und Indizien zum Fall zu erhalten. Die Zuschauer rätselten nun Tischweise miteinander, wer der Mörder war. Auflösungszettel wurden eingesammelt und ein Tisch konnte sich über einen kleinen Preis freuen. Es folgte die alles erklärende Schlussszene. Nach der gelungen Aufführung von „Das schöne Biest“ herrschte Begeisterung über das Stück und über die Leistung der Schauspieler. Da war sich das Publikum mit minutenlangem Applaus einig. Die grandiosen Schauspieler waren: Melanie Schätzle (alias Katharina), Jan Sedlacek (alias Klaus) welcher eine gelungene Bühnenpremiere feierte, Maria Gießmann (alias Lou), Antonio Llanos Irache (alias Pedro), Alexandra Windholz (alias Sandy), Alexander Spazier (alias Felix).

Ein weiterer Spieltermin mit dem Mords-Musical "Das schöne Biest" findet in diesem Jahr am 19. November in der Rosenau in Stuttgart statt.

Über Mords-Events:

Die Marke Mords-Events wurde im April 2019 von Tina Wälde gegründet. Zusammen mit sechs professionellen Darstellern wurde im Juli 2019 die neue Theatergruppe "Mordsheimer" ins Leben gerufen und eine neue Unterhaltungs-Kombination produziert.

Die Theatergruppe "Mordsheimer":

Die Theatergruppe „Mordsheimer“

Schauspiel & Gesang: Maria Gießmann, Melanie Schätzle, Alexandra Windholz, Antonio Llanos Irache, Alexander Spazier, Jan Sedlacek

Musikalische Leitung: Maria Gießmann

Künstlerische Leitung: Antonio Llanos Irache

Veranstaltungsleitung: Patryk Chilewski

Ton / Licht: Niels Ott

Leitung, Theaterstück, Regie: Tina Wälde