Als das Hagelunwetter am 4. August dieses Jahres die Reutlinger Innenstadt trifft, sorgen Hagel und Starkregen dafür, dass der Pegel der Echaz in kürzester Zeit um 1,5 Meter ansteigt. In Betzingen tritt der Fluss daher kurzzeitig über die Ufer – Schäden gibt es aber keine. Auch bei der Gewitte...