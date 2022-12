Anfang Dezember erfuhren viele Betroffene erst beim Zeitungslesen, dass ihre Investitionen in Wohnraum in der Region in Gefahr geraten sind: Sechs Unternehmen der „Exklusiv Wohnwert“-Gruppe aus Tübingen hatten einen Insolvenzantrag gestellt. Die Firmengruppe bot Bauwilligen einen Service als Ge...