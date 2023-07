Im Industriegebiet „Mahden“ baut das Porsche-Tochterunternehmen Cellforce eine Batteriefabrik. In seiner Rede am Schwörtag am Sonntag erklärte Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck: „Mit dem 28 151 Quadratmeter großen Grundstück im gemeinsamen Gewerbegebiet konnten wir uns gemeinsam...