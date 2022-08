Still und leise: Auf diese Art, so könnte man sagen, leiden auch die Bewohner von Seen und Flüssen in der Region unter der anhaltenden Trockenheit. Egal ob Rotauge, Hecht, Zander, Forelle oder Karpfen: Hitze und der damit verbundene, niedrige Wasserstand wirkt sich negativ auf Fische aus.

